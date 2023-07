Arda Güler podría debutar con Real Madrid ante Barcelona

Real Madrid dejó atrás la victoria ante Milan con la que inició la pretemporada y comenzó a preparar el próximo partido ante Manchester United, realizó una práctica de recuperación que no contó con Arda Güler quien enfrenta una molestia muscular en la pierna derecha.

No es momento de arriesgar y así lo ha entendido Real Madrid, uno de sus fichajes no ha podido entrenarse con normalidad y no precipitará la recuperación, el juvenil turco se ejercitó este lunes en el gimnasio y podría perderse el duelo de este miércoles ante el United.

El mediocampista trabajó con el cuerpo médico del equipo blanco en las molestias que sufre en la pierna derecha y “tiene complicado llegar al próximo partido de la pretemporada”, según el diario Marca.

Güler continuará la recuperación y si se confirma su ausencia ante los ‘Red Devils’ se abre la posibilidad de que dispute sus primeros minutos como futbolista ‘Merengue’ contra Barcelona en la edición de El Clásico que se jugará en Dallas.