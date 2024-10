Andrés Iniesta se despide del futbol profesional

La leyenda del futbol español, Andrés Iniesta, anunció de manera definitiva el fin de su carrera profesional en un acto donde estuvo presente la prensa, amigos de profesión y sobre todo su familia.

En un evento montado en una sala de cine en Barcelona, denominado ‘El juego continúa’ ,el excampeón del mundo en Sudáfrica 2010 con lágrimas en los ojos, anunció oficialmente el final de su brillante carrera profesional.

El adiós definitivo de Andrés Iniesta

“Nunca pensé que llegaría este día. Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida”, detalló el exjugador del Barcelona.

Durante el evento, Iniesta pudo revivir a través de diferentes videos los momentos más importantes de su carrera y las personas que influyeron directamente en ella.

Cuando fue cuestionado sobre el gol más importante de su carrera, si el que le dio a España el Mundial o el que consiguió de manera agónica ante el Chelsea en la UEFA Champions League, Iniesta se negó a quedarse solamente con uno de ellos.

“No puedo quedarme solo con uno. Uno con la selección y otro con el Barça. No puedo y no lo digo por quedar bien. He tenido la oportunidad de hacer estos dos goles y ver a la gente volviéndose loca por ese momento. A nivel personal han sido mis dos momentos más potentes", sentenció.

Por tu fútbol, por tus valores, por darnos nuestra ⭐️.



Simplemente 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 por TANTÍSIMO, @andresiniesta8.



ℹ️ https://t.co/YIZOiWpizJ #VamosEspaña pic.twitter.com/wzhtpqoxa8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 8, 2024

Finalmente, Iniesta aseguró que este no es un adiós definitivo al Barcelona, equipo al que intentará regresar en un futuro no miy lejanos, solo que como una figura diferente.

En el evento también estuvieron presentes figuras del Barcelona actual como el entrenador Hansi Flick, Joan Laporta, Ansu Fati, Dani Olmo y algunos más.