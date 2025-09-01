Alexis Sánchez volverá a La Liga para jugar con Sevilla

Oscar Sandoval

Alexis Sánchez se convirtirá en el reemplazo de Dodi Lukabakio quien emigró a Benfica y regresará a La Liga después de 13 temporadas para defender la camiseta de Sevilla, aterrizó a primera hora para realizar las pruebas médicas y firmará contrato hasta final de temporada antes del cierre de mercado.

Sevilla tenía necesidades económicas que enfrentar en el último día de fichajes y no pudo rechazar los 22 millones de euros, más el hueco salarial que dejará Lukebakio con su salida a Portugal, una baja importante para Matías Almeyda que pierde al goleador de su equipo.

Alexis será su recambio y llega como agente libre después de terminar contrato con Udinese el pasado 30 de junio, entrenó por cuenta propia durante el verano y se pondrá a punto durante la Fecha FIFA para intentar sumar minutos desde el próximo partido del conjunto hispalense.

Las lesiones y la mala relación con Kosta Runjaic provocaron que el chileno no tuviera continuidad en Udiné, a los 36 años tendrá un nuevo reto en el futbol español y deberá estar bien físicamente para marcar diferencias.