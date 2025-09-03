Álex Padilla, suspendido con Athletic de Bilbao en La Liga

Oscar Sandoval

El partido entre Athletic de Bilbao y Betis terminó con la mecha encendida, en los últimos minutos vieron la cartulina roja en la banca, Ernesto Valverde y el portero mexicano Álex Padilla se fueron expulsados y este miércoles conocieron la sanción impuesta por el Comité de Competición.

📋🇪🇺💙



Athletic venció 2-1 a Betis que recortó distancias al 90+7, el gol prendió los ánimos y el técnico protestó de manera airada las decisiones arbitrales hasta ser expulsado, no fue el único porque Padilla lanzó un esférico al terreno de juego y vio la roja al 90+9.

Al final, el conjunto bilbaíno se quedó con los tres puntos, sin embargo, perderá a Valverde quien no podrá estar en los partidos contra Alavés, Valencia, Girona y Villarreal luego de la sanción de cuatro compromisos que anunció la Real Federación Española de Futbol.

El portero mexicano recibió un castigo de tres encuentros que comenzará a cumplir tras el parón por la Fecha FIFA cuando los ‘Leones’ reciban a Alavés.