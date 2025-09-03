Publicación: miércoles 3 de septiembre de 2025

Oscar Sandoval

Álex Padilla, suspendido con Athletic de Bilbao en La Liga

El portero fue castigado por lanzar un balón al terreno de juego

El partido entre Athletic de Bilbao y Betis terminó con la mecha encendida, en los últimos minutos vieron la cartulina roja en la banca, Ernesto Valverde y el portero mexicano Álex Padilla se fueron expulsados y este miércoles conocieron la sanción impuesta por el Comité de Competición.

Athletic venció 2-1 a Betis que recortó distancias al 90+7, el gol prendió los ánimos y el técnico protestó de manera airada las decisiones arbitrales hasta ser expulsado, no fue el único porque Padilla lanzó un esférico al terreno de juego y vio la roja al 90+9.

Al final, el conjunto bilbaíno se quedó con los tres puntos, sin embargo, perderá a Valverde quien no podrá estar en los partidos contra Alavés, Valencia, Girona y Villarreal luego de la sanción de cuatro compromisos que anunció la Real Federación Española de Futbol.

El portero mexicano recibió un castigo de tres encuentros que comenzará a cumplir tras el parón por la Fecha FIFA cuando los ‘Leones’ reciban a Alavés.

