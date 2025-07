Álex Baena llega con ganas de títulos al Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Aléx Baena recalcó en su presentación oficial que llegó al Atlético de Madrid para "ganar títulos" y subrayó que, a pesar de todas las ofertas que recibió, siempre ha tenido claro que quería vestir la camiseta del conjunto rojiblanco porque siempre ha sido su ilusión.

El nuevo 🔟 del Atlético de Madrid...



⭐ Álex Baena ⭐ pic.twitter.com/YLBPQAvu85 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2025

"Mi prioridad era quedarme en España junto a mi familia y a mis seres queridos. He querido venir al Atlético de Madrid porque es un equipo que siempre me ha gustado por el entrenador, los jugadores, la afición y el estadio”, declaró el nuevo ‘10’ de los ‘Colchoneros’.

“Aguanté al máximo para poder venir aquí y siempre ha sido mi ilusión, porque he venido a ganar títulos", dijo Baena durante su presentación en el Metropolitano acompañado, entre otros, por Enrique Cerezo, presidente del club y por Carlos Bucero, director general de fútbol.

❝El Atlético de Madrid es un equipo que siempre me ha gustado por sus jugadores, por su entrenador, por su afición y por su estadio❞.



— Álex Baena 🎙 pic.twitter.com/BOkbtjzT5J — Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2025

Por último, sobre su carácter, Baena explicó: "Siempre he tenido carácter, pero he intentado siempre cuidarlo al máximo posible y entrenarlo para que no se vaya a la parte mala. Tengo una cosa buena, porque el carácter y la pasión se caracteriza mucho en este equipo, pero siempre sacando el lado bueno de todo".

Por el momento, junto a Álex Baena, el Atlético de Madrid ha incorporado como refuerzos para la próxima temporada a Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Marc Pubill y David Hancko.