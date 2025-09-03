Alejandro Balde se lesionó y será baja con Barcelona

Oscar Sandoval

Los futbolistas de Barcelona que no fueron convocados por su selección en esta Fecha FIFA continúan trabajando en la ciudad deportiva, pero la mala noticia tras el entrenamiento de este miércoles es la lesión muscular de Alejandro Balde.

El equipo de Hans Flick ha tenido algunos problemas en el inicio de temporada y estos podrían aumentar después del parón internacional porque el técnico alemán tendrá que remodelar la defensa luego de perder al lateral izquierdo que empezó como titular en los tres partidos que van de La Liga.

“Alejandro Balde ha sufrida una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad”, así informó el conjunto azulgrana la baja del defensor de 21 años.

El diario Sport asegura que “el canterano estará unas tres semanas” fuera de actividad y “descartado” para el debut de Barcelona en Champions League contra Newcastle el próximo 18 de septiembre.