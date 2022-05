Al día de hoy, el Barcelona es incapaz de tener a Robert Lewandowski

Una cachetada de realidad pura . Es lo que le ha asestado LaLiga al Barcelona con el tema de la posible contratación de Robert Lewandowski, regresándole los pies a la tierra.

Javier Tebas ha salido a los micrófonos a recordarle al Barcelona que, aunque el delantero polaco haya hecho guiños y asegurado abiertamente que no continuará con el Bayern Munich, hoy no puede ingresarlo a su plantilla.

Tebas ha sido directo, duro y cociso. Si el Barcelona no se deshace de activos y no ingresa más dinero a sus arcas, no puede fichar a Robert Lewandowski aunque él ya tenga pie y medio del equipo bávaro.

“El Barça ya sabe lo que tiene que hacer si quiere fichar a Robert Lewandowski. No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a 'Pepito Pérez', pero saben que deben ingresar más y vender activos. A día de hoy, sigue sin poder fichar a Lewandowski”, aseguró Javier Tebas.

La declaración de Javier aparece horas después de que Robert Lewandowski hiciera el anuncio oficial de que no continuará la temporada que viene con el Bayern Lewandowski, declaración acompañada con la solicitud al equipo de que negociaran su partida aunque aún le quedara un año de contrato.

Robert Lewandowski ha sido uno de los futbolistas que están en la mira del equipo de Xavi Hernández para el ciclo que viene, sin embargo, los dineros del Barcelona siguen estando lastimados después de años de reportar pérdidas absolutas.