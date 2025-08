FOX One anuncia su lanzamiento el 21 de agosto de 2025: transmisión de FOX en vivo y a la carta

Redacción FOX Deportes

FOX One reúne todo FOX en una potente app de streaming, disponible a partir del 21 de agosto de 2025.

Por primera vez, podrás acceder a la emoción en tiempo real, voces audaces y confiables, e historias clave que se cuentan en toda la cartera de marcas de FOX, incluyendo FOX News Channel, FOX Business, FOX Weather, FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes, B1G, Estaciones Locales de FOX y FOX Network. FOX Nation y B1G+ también estarán disponibles en la app de FOX One.

Los usuarios podrán adquirir un paquete de FOX One y FOX Nation por $24.99 al mes o el equivalente a $19.99 al mes al adquirir el plan anual en el lanzamiento.

¿Por qué elegir FOX One?

Transmisión todo en uno: Noticias en vivo, deportes en vivo y entretenimiento en vivo, todo de la familia FOX.

Noticias en vivo, deportes en vivo y entretenimiento en vivo, todo de la familia FOX. Disfruta en vivo o a la carta: No te pierdas tus programas, partidos deportivos o cobertura de noticias favoritos de FOX.

No te pierdas tus programas, partidos deportivos o cobertura de noticias favoritos de FOX. Experiencia personalizada: Recibe recomendaciones adaptadas a tus intereses.

¿Cuánto cuesta FOX One?

Planes económicos desde $19.99 al mes.

Suscripciones mensuales y anuales disponibles.

Los usuarios podrán combinar FOX One y FOX Nation por $24.99 al mes o el equivalente a $19.99 al mes al comprar el plan anual en el lanzamiento.

¿Dónde ver FOX One?

Disponible en Estados Unidos y sus territorios a partir del 21 de agosto de 2025.

Disponible en las principales plataformas: iOS, Android, Roku, Fire TV, Apple TV, LG, Samsung, Xbox y navegadores web.

Disponibilidad internacional aún no disponible.

¿Qué hay en FOX One?

Ya sean los partidos de la NFL, la emoción de la MLB, tu serie favorita de FOX o noticias de última hora de voces audaces, FOX One lo tiene todo: en vivo, con un volumen alto y sin filtros.

FOX Entertainment: Películas, series, comedias, realities y más, a la carta.

Películas, series, comedias, realities y más, a la carta. FOX Sports: FS1, FS2, FOX Deportes, Big Ten Network, Estaciones Locales de FOX y la FOX Network.

FS1, FS2, FOX Deportes, Big Ten Network, Estaciones Locales de FOX y la FOX Network. FOX Noticias, Negocios y El Tiempo: Canales de noticias en vivo 24/7 y cobertura de noticias de última hora en las estaciones de FOX nacionales y locales.

Canales de noticias en vivo 24/7 y cobertura de noticias de última hora en las estaciones de FOX nacionales y locales. Canales FAST: LiveNOW, TMZ y más.

LiveNOW, TMZ y más. Podcasts y Contenido Corto: Accede a podcasts y videos cortos exclusivos de FOX.

Accede a podcasts y videos cortos exclusivos de FOX. Centros Seleccionados: Explora contenido por género, tema o personalidades favoritas de FOX.

FOX One ofrece algo para todos, incluyendo comedia, realities, trivia, deportes en vivo, noticias de última hora y dramas para maratones. No importa lo que te guste ver, FOX One lo pone todo a tu alcance.

Además de muchas otras funciones emocionantes, FOX One contará con tecnologías avanzadas de personalización basadas en IA que integran a la perfección contenido en vivo y video bajo demanda en una experiencia cohesiva.

Las últimas actualizaciones e información sobre el servicio están disponibles en FOXOne.com.