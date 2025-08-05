ESPN DTC Y Fox One lanzan un paquete combinado

Redacción FOX Deportes

El próximo servicio directo al consumidor de ESPN y FOX One, el servicio de streaming directo al consumidor propiedad de Fox Corporation (Nasdaq: FOXA, FOX; “FOX” o la “Compañía”), anunciaron hoy un acuerdo que permitirá a los consumidores adquirir ambos servicios en conjunto a partir del 2 de octubre por $39.99 al mes.

"Trabajar con FOX One en este paquete nos permite llevar el contenido deportivo de primera clase de ESPN a aún más aficionados de una manera fluida e innovadora", afirmó Sean Breen, vicepresidente ejecutivo de Distribución de la Plataforma Disney. Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de ofrecer experiencias premium en todas las plataformas y conectar con los consumidores dondequiera que estén, en cualquier momento y en cualquier lugar.

“Anunciar a ESPN como nuestro primer socio de paquete demuestra nuestro deseo de ofrecer el mejor valor y la mejor experiencia de visualización posibles a nuestros clientes en común”, declaró Tony Billetter, vicepresidente sénior de Estrategia y Desarrollo de Negocios de FOX Direct to Consumer. “Los espectadores tendrán acceso a una increíble cartera de contenido a través de este paquete, que incluye la NFL, la NBA, la WNBA, la MLB, la NHL, el futbol americano y el baloncesto universitarios, la NASCAR, la INDYCAR, la UFC, así como la próxima Copa Mundial de la FIFA y más, mientras seguimos buscando oportunidades para optimizar la experiencia del usuario, especialmente para el aficionado al deporte más exigente”.

La oferta de ESPN DTC brindará a los aficionados acceso a todas las cadenas lineales de ESPN: ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ESPN Deportes, además de ESPN en ABC, ESPN+, SECN+ y ACCNX, con cobertura de 47,000 eventos en vivo cada año, repeticiones a la carta, programas de estudio, programación original, además de contenido ampliado de la NFL y mucho más. Para más información sobre ESPN DTC, visite www.Stream.ESPN.com.

FOX One reunirá todo el contenido líder de FOX en noticias, deportes y entretenimiento en una plataforma de streaming dinámica. Por primera vez, quienes cancelan su suscripción a cable, o quienes nunca la han cancelado, tendrán acceso a transmisión en vivo y bajo demanda a la emoción en tiempo real, las voces más impactantes y las historias clave de toda la cartera de marcas de FOX, incluyendo FOX News Channel, FOX Business, FOX Weather, FOX Sports, FS1, FS2, Big Ten Network, FOX Deportes, FOX Local Stations y FOX Network, además de la opción de combinar FOX Nation y B1G+ en una sola plataforma. Las últimas actualizaciones e información sobre el próximo servicio FOX One están disponibles en www.FOXOne.com.

La oferta de ESPN DTC y el servicio FOX One estarán disponibles individualmente para los consumidores a partir del 21 de agosto y el paquete combinado estará disponible para su compra a partir del 2 de octubre.

Todo ESPN. Todo en un solo lugar. Disponible el 21 de agosto

Por primera vez, ESPN ofrecerá su conjunto completo de canales y servicios directamente a los aficionados, junto con una app de ESPN mejorada que integra estadísticas de partidos, información de apuestas, deportes fantasy, comercio, opciones multivista y un SportsCenter personalizado para ti. Diseñadas para brindar a los aficionados más opciones, flexibilidad y acceso a todo ESPN, estas nuevas funciones estarán disponibles para todos los aficionados que vean la app de ESPN en dispositivos móviles y de televisión conectada, ya sea que se suscriban directamente o a través de un paquete de televisión de paga tradicional. Para más información, visite el kit de prensa de ESPN DTC.

Copyright: FOX

Acerca de FOX One

FOX One es el servicio de streaming directo al consumidor, propiedad de Fox Corporation, que combina la emoción del streaming en vivo con las voces influyentes y de confianza que definen el portafolio completo de marcas de FOX, incluyendo FOX News Channel, FOX Sports, FOX Network, BTN, FOX Business, FOX Weather, FS1, FS2, FOX Deportes, FOX Local Stations y FOX Nation. FOX One está diseñado para quienes cancelan su suscripción a cable, y para quienes nunca la han comprado, ofreciendo el contenido de FOX directamente a la audiencia dondequiera que esté, permitiéndoles verlo cómo y cuándo quieran. Utilizando las innovaciones tecnológicas de Tubi Media Group, FOX One aprovecha la tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia del usuario, con una personalización avanzada que se adapta a cada espectador e integra fácilmente contenido en vivo y bajo demanda.

Acerca de Fox Corporation

Fox Corporation produce y distribuye contenido atractivo de noticias, deportes y entretenimiento a través de sus principales marcas nacionales icónicas, como FOX News Media, FOX Sports, Tubi Media Group, FOX Entertainment y FOX Television Stations. Estas marcas tienen un gran significado cultural para los consumidores y una gran importancia comercial para distribuidores y anunciantes. Nuestra amplia presencia nos permite ofrecer contenido que atrae e informa a la audiencia, desarrollar relaciones más profundas con los consumidores y crear ofertas de productos más atractivas. FOX mantiene una trayectoria impresionante de éxito en la industria de las noticias, los deportes y el entretenimiento, lo que define nuestra estrategia para capitalizar las fortalezas existentes e invertir en nuevas iniciativas. Para obtener más información sobre Fox Corporation, visite www.FoxCorporation.com.

The Walt Disney Company

Los términos "Compañía", "nosotros" y "nuestro/a" a continuación se utilizan para referirse colectivamente a The Walt Disney Company y las subsidiarias a través de las cuales se realizan nuestros diversos negocios.

Ciertas declaraciones de este comunicado de prensa pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones sobre nuestras expectativas, creencias, planes y oportunidades; contenido, plazos, precios y beneficios de futuras ofertas; confianza y aceptación del consumidor; y otras declaraciones que no sean de carácter histórico. Cualquier información que no sea de carácter histórico está sujeta a cambios. Estas declaraciones se basan en las opiniones y suposiciones de la gerencia sobre eventos futuros y el rendimiento del negocio en el momento en que se realizan. La gerencia no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos. Dichas diferencias pueden deberse a las medidas adoptadas por la Compañía o al descubrimiento de información adicional, así como a acontecimientos ajenos a su control. Se detallan factores adicionales en el Informe Anual más reciente de la Compañía (Formulario 10-K), los informes trimestrales (Formulario 10-Q) y las presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

ADVERTENCIA DE FOX CORPORATION SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Términos como “puede”, “deberá”, “debería”, “probable”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “proyecta”, “cree”, “estima”, “perspectiva” y expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las expectativas y convicciones actuales de la gerencia y están sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa debido a cambios en factores económicos, comerciales, competitivos, tecnológicos, estratégicos o regulatorios, así como otros factores que afecten el funcionamiento de los negocios de la Compañía. Información más detallada sobre estos factores se encuentra en los documentos que la Compañía ha presentado o proporcionado a la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q.

Las declaraciones en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva realizada en este comunicado de prensa ni de informar ningún evento o circunstancia posterior a la fecha de este comunicado de prensa ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos ni de ajustar dichas declaraciones a los resultados reales o cambios en las expectativas de la Compañía, excepto según lo requiera la ley.