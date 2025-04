Ya puedes usar a Cristiano Ronaldo en un videojuego de peleas

Cristiano Ronaldo ha incursionado en un nuevo negocio que apunta a ser un rotundo éxito por mostrar, al goleador portugués en una faceta totalmente alejada del futbol.

A través de sus redes sociales, el delantero del Al-Nassr ha anunciado el lanzamiento de un nuevo videojuego donde él, es uno de los personajes.

Hi guys! FATAL FURY: City of the Wolves launches TODAY, which now officially makes me a character in the game!



Download the game today & check out how I sync up my football skills with my South Town character!

Hope you're ready to REV IT UP with me!@FATALFURY_PR #SNK… pic.twitter.com/fVHvhXBC8N