Víctor Guzmán, otro mexicano que se va al futbol de Europa

La representación mexicana en el futbol europeo crecerá con la presencia de Víctor Guzmán, el jugador de Xolos de Tijuana, quien se ha convertido en el nuevo futbolista en viajar al Viejo Continente.

Se trata Víctor Guzmán, el jugador del equipo fronterizo, quien estaría en los planes del equipo Beshikhtas de Turquía, según la información por el diario Milliyet, uno de los diarios más antiguos de Turquía.

“Hay información de que el jugador mexicano de 20 años, Víctor Guzmán, se encuentra entre los candidatos del Beskitas para ocupar la posición de defensa central. El jugador ha estado en la cancha los 90 minutos de juego en todos los partidos de la temporada y también ha jugado para la Selección Sub 20”, detalla el medio.

Guzmán ha sido parte del proceso de selecciones con límite de edad, habiendo jugado con la Sub 17, la Sub 21 y la Sub 23.