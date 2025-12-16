Una chilena de fuera del área se lleva el Premio Puskás

Héctor Cantú

A unas horas de que se entregue el premio FIFA que reconoce al mejor y la mejor jugadora del futbol mundial en el 2025, se dio a conocer al ganador del mejor gol del año calendario.

La distinción fue para Santiago Montiel, jugador de Club Atlético Independiente, quien logró una anotación espectacular de fuera del área con una chilena acrobática inolvidable.

Nunca nos cansaremos de ver este gol. 🤸‍♂️



¡Santiago Montiel se queda con un Premio Puskás memorable!💫 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El duelo donde Montiel consiguió esta obra de arte futbolística fue ante Independiente Rivadavia de la Liga Argentina.

Luego de un rechace del rival, Montiel controló la pelota con espaldas al arco y así, sin pensarlo dos veces, conectó con una chilena descomunal que envió la pelota al fondo de las redes.

Montiel se convierte en el tercer argentino en ganar el Premio Puskas por detrás de Erik Lamela (2021) y Alejandro Garnacho (2024).