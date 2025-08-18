Tras la vapuleada, Neymar da la cara ante la afición del Santos

EFE

Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.



"Estamos intentando mejorar las cosas", dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales. El príncipe regresó a casa, Neymar fue presentado por Santos

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.

La tarde más triste en la historia de la carrera de Neymar

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.



Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía "elenco de finados"