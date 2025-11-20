Tras la final más asfixiante, Lanús es campeón de la Copa Sudamericana

Enrique Gómez

Por segunda edición consecutiva, un equipo argentino es campeón de la Copa Sudamericana y por cuarto año seguido, un club brasileño termina perdiendo la gran final de este torneo de CONMEBOL.

Lanús es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana y asciende a la cima histórica del certamen.

Luego de un empate 0-0 ante el Atlético Mineiro y de abrir la tanda de penales con un fallo, el equipo granate se impuso en muerte súbita gracias a la salvadora atajada del arquero Nahuel Losada, quien además de mantener su portería en cero durante 120 minutos, detuvo tres penales en el desempate.

Victoria 5-4 en penales, gracias a los aciertos de Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Watson Franco. Claro que el gran héroe fue Losada, quien detuvo los disparos de Hulk, Biel y ya en la fase de ‘matar o morir’ a Vitor Hugo, en lo que fue el último cobro de la noche.

Segundo título de la Copa Sudamericana para el equipo lanusense (que apenas en 2019 se había coronado por vez primera) y que ahora encabeza el historial del certamen junto a Boca Juniors, Liga de Quito, Independiente, Atlético Paranaense o Independiente del Valle, que también ostentas dos trofeos.

La final se disputó a un partido único en el Estadio Defensores del Chaco, sede neutra en Paraguay.

La Copa Sudamericana se queda en Argentina, luego de que el año pasado la ganara Racing. En tanto, el equipo que dirige Jorge Sampaoli se unió a las amarguras en fila de sus compatriotas Bragantino (que en 2021 perdió en la final brasileña contra Atlético Paranaense), Sao Paulo, Fortaleza y Cruzeiro.

El título de este torneo, el segundo en importancia a nivel CONMEBOL, entrega un boleto a la Copa Libertadores, por lo que pase lo que pase, veremos al Granate de vuelta en la gran carpa de Sudamérica.