Redacción FOX Deportes
Sin Lamine Yamal, obviamente, se revelaron los 25 finalistas al Golden Boy
Arda Guler, Franco Mastantuono y Pau Cubarsí compiten por el premio al mejor juvenil
Se revelaron los finalistas para el Golden Boy, premio que se le otorga al mejor jugador menor de 21 años, donde ya no compite Lamine Yamal.
Tres jugadores del Real Madrid (Dean Huijsen, Arda Guler y Franco Mastantuono) y uno del Barcelona (Pau Cubarsí), destacan entre los 25 finalistas que compiten por el galardón que entrega Tuttosport, mismo que, por reglamento, ya no puede ganar Yamal, pues lo obtuvo el año pasado.
El principal favorito para ganar el Golden Boy es Désiré Doué, protagonista con el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.
Francia e Inglaterra son los países con más jugadores presentes en la lista con cinco cada uno. Mientras que Italia, España, Turquía y Portugal tienen dos
El ganador se desvelará a mediados de noviembre.
Hay que recordar que este índice es de 20 jugadores, pero, en su intento por anular cualquier injusticia, agrega a otros cinco jugadores que se quedaron fuera del corte final, para este año son Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).
Aquí la lista completa de los finalistas para el Golden Boy 2025:
- PAU CUBARSÍ - Barcelona
- DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain
- DEAN HUIJSEN - Real Madrid
- KENAN YILDIZ - Juventus
- MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
- WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
- ARDA GÜLER - Real Madrid
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- ETHAN NWANERI - Arsenal
- JORREL HATO - Chelsea
- GEOVANY QUENDA - Sporting Portugal
- ESTÊVÃO - Chelsea
- LENY YORO - Manchester United
- SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
- NICO O’REILLY - Manchester City
- ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen
- VICTOR FROHOLDT - Oporto
- LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur
- ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur
- MAMADOU SARR - RC Estrasburgo
Wild Card del Golden Boy 2025
- JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
- FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
- RODRIGO MORA - Porto
- GIOVANNI LEONI - Liverpool
- ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brujas
