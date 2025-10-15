Sin Lamine Yamal, obviamente, se revelaron los 25 finalistas al Golden Boy

Redacción FOX Deportes

Se revelaron los finalistas para el Golden Boy, premio que se le otorga al mejor jugador menor de 21 años, donde ya no compite Lamine Yamal.

Tres jugadores del Real Madrid (Dean Huijsen, Arda Guler y Franco Mastantuono) y uno del Barcelona (Pau Cubarsí), destacan entre los 25 finalistas que compiten por el galardón que entrega Tuttosport, mismo que, por reglamento, ya no puede ganar Yamal, pues lo obtuvo el año pasado.

El principal favorito para ganar el Golden Boy es Désiré Doué, protagonista con el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.

Francia e Inglaterra son los países con más jugadores presentes en la lista con cinco cada uno. Mientras que Italia, España, Turquía y Portugal tienen dos

El ganador se desvelará a mediados de noviembre.

🚨 The 20 finalists for the 2025 Golden Boy Award have been revealed 🔝🏆 pic.twitter.com/JuXC6nOaMk — OneFootball (@OneFootball) October 15, 2025

Hay que recordar que este índice es de 20 jugadores, pero, en su intento por anular cualquier injusticia, agrega a otros cinco jugadores que se quedaron fuera del corte final, para este año son Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).

Aquí la lista completa de los finalistas para el Golden Boy 2025:

PAU CUBARSÍ - Barcelona

DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain

DEAN HUIJSEN - Real Madrid

KENAN YILDIZ - Juventus

MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal

WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain

ARDA GÜLER - Real Madrid

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

ETHAN NWANERI - Arsenal

JORREL HATO - Chelsea

GEOVANY QUENDA - Sporting Portugal

ESTÊVÃO - Chelsea

LENY YORO - Manchester United

SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain

NICO O’REILLY - Manchester City

ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen

VICTOR FROHOLDT - Oporto

LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur

ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur

MAMADOU SARR - RC Estrasburgo

Wild Card del Golden Boy 2025

JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter

RODRIGO MORA - Porto

GIOVANNI LEONI - Liverpool

ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brujas