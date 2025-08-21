"Se juega mucho y mal", Carlo Ancelotti carga contra el calendario de partidos

EFE

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, comentó que el calendario en el mundo del futbol está muy cargado, que "se juega mucho y mal" y que tanto FIFA como UEFA deberían revisar la situación.

"Sí, se juega demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA deben revisar los calendarios, hay demasiados partidos, no todos de calidad, y demasiadas lesiones", declaró en una entrevista con Il Giornale.

"Me parece una buena solución reducir de 20 a 18 equipos en ligas, se evitarían enfrentamientos de baja calidad y así los gastos también serían más lógicos. Pero debe haber acuerdo entre las partes y hasta ahora esto no ha sucedido", explicó el extécnico del Real Madrid.

"Jugadores y entrenadores somos los mejor pagados, quizá por eso no nos quieren en la mesa para hablar de este tema", añadió.

'Carletto' no ve cercana todavía su jubilación: "Tengo tres opciones: quedarme aquí, encontrar algo interesante o dejarlo".