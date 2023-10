Se cayó un ídolo: Neymar fue agredido por aficionados brasileños y respondió

Tan molesto estaba Neymar con la actitud del público que al final ironizó sobre los aficionados que tanto critican a Brasil, pero nunca entrenaron lo suficiente para llegar a ser futbolistas profesionales.

Tras ser agredido en la Arena Pantanal luego del empate 1-1 contra Venezuela, el actual jugador del Al-Hilal habló con los medios de comunicación acerca del comportamiento de la gente y aseguró que una persona que va a un estadio a atacar a los jugadores no es alguien benéfico para la sociedad.

“Ni siquiera vi lo que me aventaron, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el futbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo”, dijo el líder de la ‘canarinha’.

Pese al resultado decepcionante en la Arena Pantanal, el jugador de 31 años aseguró que tanto él como sus compañeros dieron su mejor esfuerzo, pero esta vez, como suele suceder en el deporte, no alcanzó.

“Estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera, pero no vengo aquí de vacaciones nia pasear, vine a hacer lo que más me gusta, que es jugar al futbol y defender a mi país”, agregó el jugador, quien disputó los 90 minutos.

Brasil cayó al segundo lugar de la clasificación en las Eliminatorias de CONMEBOL luego de este empate definido por un golazo de Eduard Bello, jugador del Mazatlán, a los 85 minutos del partido.