Ronaldo no será el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol

ISSO É BRASIL! 🫵🇧🇷



🏆 DAVID LUIZ, RAPHINHA E NEYMAR JR no top 3 GOLAÇOS contra a Colômbia🔥



A contagem regressiva para mais uma etapa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 começou! No dia 20 de março, em Brasília, a Arena BRB Mané Garrincha será o palco de mais um desafio.… pic.twitter.com/90hzCjU4x8