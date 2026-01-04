Resuena el "Siuuu" de Cristiano Ronaldo en la Copa Africana de Naciones

Héctor Cantú

El auténtico grito de celebración que popularizó Cristiano Ronaldo, resonó también en la Copa Africana de Naciones, en la figura de Christian Kofane.

El delantero del Bayer Leverkusen, fue el encargado de marcar el segundo tanto de Camerún en el duelo donde superaron a Sudáfrica en los octavos de final del torneo de naciones africanas.

The feeling when it all comes together. 🤩🇨🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/OZrfO2sJuh — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 4, 2026

En su celebración, tras anotar de cabeza, la nueva sensación del futbol africano se dirigió a la zona del tiro de esquina y repitió en dos ocasiones el famoso grito del goleador portugués.

Este se ha convertido en el segundo tanto del goleador camerunés en el presente torneo, cifra que le permitió ser considerado el jugador más valioso del encuentro.

Christian Kofane se convirtió en el verano pasado, en la mayor venta en la historia del Albacete, equipo español que lo reclutó, antes de venderlo al futbol de la Bundesliga.

Con el Leverkusen, Kofane ya acumula cinco anotaciones e igual número de asistencias con el equipo de las ‘Aspirinas’,