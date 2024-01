Pep Guardiola gana el premio al entrenador del año

La noche del Manchester City en los The Best inicia con el premio al entrenador

La gala de los premios The Best ha iniciado con el pie derecho para el Manchester City con el reconocimiento a Pep Guardiola como el entrenador del año 2023.

El entrenador español, que llevó al City a conseguir la Champions League, la Premier League y la FA Cup en la temporada 2022-2023, regresó a ser el número uno del mundo en las votaciones por primera vez desde que dejó al FC Barcelona.

¡Pep Guardiola se lleva el #TheBest al Entrenador Masculino de la FIFA 2023! 👏



Click aquí para más información. ➡️ https://t.co/V0pzAjh7iO pic.twitter.com/sXW6J9yM7m — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 15, 2024

Es la primera vez que Pep Guardiola gana un premio The Best; en el pasado fue distinguido con el Ballon D’ Or en el 2011.

Por cuarto año en su carrera, Pep fue reconocido como entrenador de la Premier League, un reconocimiento que también allanó el camino para que recibiera el The Best al entrenador del año en el 2023.