Pelé desmintió rumores sobre recaída en su salud

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', en tratamiento por un tumor en el colon, desmintió este lunes los rumores acerca de un supuesto agravamiento de su estado de salud y aseguró que está "muy bien".

"Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido", afirmó el triple campeón del mundo de 81 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El ex delantero de Santos y Cosmos acompañó sus palabras con una fotografía en la que aparece sonriente al lado de su esposa, Márcia Aoki.

"Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos los mensajes cariñosos de ustedes. Estoy muy bien y cuidando mi salud", garantizó.

Ésta no es la primera vez que Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del futbol, recurre a las redes sociales para desmentir rumores sobre su delicado estado de salud.