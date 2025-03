Paulo Dybala, operado con rotundo éxito

El argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, se sometió este martes con éxito a una operación en el tendón semitendinoso del muslo izquierdo, que le dejará fuera lo que resta de temporada, y comenzará su rehabilitación en la capital italiana.



"La cirugía a la que fue sometido hoy el futbolista Paulo Dybala fue todo un éxito. En los próximos días Paulo comenzará su rehabilitación en Trigoria (ciudad deportiva del Roma)", informó el club en un comunicado.

La lesión que sufrió la 'Joya' ante el Cagliari el pasado 16 de marzo, provocada por un gesto brusco al hacer un pase de tacón, le obligó a marcharse del terreno de juego entre lágrimas apenas 11 minutos después de haber entrado en el campo como suplente, en el 64.



El argentino no viajó a principios de semana a su país para incorporarse a la selección albiceleste y disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 y, finalmente, el club y Dybala decidieron que una operación era la mejor opción.



Se estima que el tiempo de recuperación será de unos dos meses, por lo que no podrá volver a jugar en lo que resta de campaña, que termina el 25 de mayo para el equipo romano.



"Aunque estaré fuera de los terrenos de juego un tiempo, seguiré apoyando a mis compañeros de la Roma en esta fase crucial del campeonato y a nuestra selección nacional", señaló el jugador.



"Volveré pronto, aún más fuerte, lo prometo. ¡Nos vemos en la cancha! Forza Roma y Vamos Argentina", expresó Dybala en redes sociales el pasado 20 de marzo, cundo se informó de la decisión de que pasara por quirófano.



La lesión de Dybala llega en uno de los peores momentos porque esta temporada no se había visto apenas obligado a parar por problemas físicos, por primera vez desde que juega en el combinado romanista, al que llegó en 2022.



De hecho, a falta de dos meses había prácticamente igualado el número de partidos de las otras dos temporadas y lo hubiera superado con facilidad de no haberse lesionado.

Paulo Dybala entre las gangas del verano que ofrece la Serie A

Entre Serie A, Liga Europa y Copa Italia, el argentino acumula este curso 35 partidos, con 8 goles y 4 asistencias en todas las competiciones.



Para el Roma es también un gran varapalo, pues pierde a su mejor jugador en el momento clave de la temporada. Colocado como el equipo con más puntos de las cinco grandes ligas europeas en lo que va de 2025, la 'Loba' no pierde en Serie A en lo que va de año.



Después de un inicio de temporada desastroso, con las destituciones de los entrenadores Daniele De Rossi e Ivan Juric, el club encontró en Claudio Ranieri el aliado perfecto para reconducir el rumbo cuando parecía insalvable y colocó al equipo a solo 2 puntos de los puestos europeos, con la inconmensurable aportación de Dybala, fundamental en el éxito de este equipo, que tendrá que pelear los 9 partidos restantes para meterse en Europa sin su gran estrella.



Entre esos partidos, destacan dos especialmente importantes en el calendario que la 'Joya' no podrá disputar, ante el Juventus, su exequipo, y el Lazio, en el derbi de la capital italiana.



El Roma, además, tendrá que medirse a otros grandes como el Milan, el Atalanta, el Fiorentina o el Inter de Milán, por lo que su objetivo, sin Dybala, se complica sobremanera.