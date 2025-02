No es broma, la Sub-17 de Estados Unidos ganó 22-0

La selección Sub-17 de Estados Unidos goleó 22-0 a su similar de las Islas Vírgenes y con ello estableció el récord de más anotaciones en un solo partido para cualquier equipo nacional de ‘Las Barras y las Estrellas’.

La hazaña llegó en la Jornada 1 del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de la especialidad.

El primer tanto de la noche cayó al minuto 2 y a partir de ese momento los goles no dejaron de caer. La gran figura de la noche fue Chase Adams, quien se despachó con 10 tantos y le pasó por encima a la marca de más anotaciones en un duelo de eliminatoria mundialista de tres tantos que ostentaban Cruz Medina (2023 vs. Barbados), Gio Reyna (2019 vs. Guadalupe), Joe Gallardo (2015 vs. Cuba) y J Perez (2015 vs. Guatemala).

El resultado puso a Estados Unidos en la cima del Grupo F, con 3 unidades y diferencia de +22. Su próximo compromiso será el 12 de febrero ante San Cristóbal y Nieves.