Neymar terminará su segunda etapa con Santos lesionado

Santos buscará la permanencia en el Brasileirao en las últimas tres jornadas del campeonato, la salvación está a un paso, pero tiene que sumar en los tres partidos que tiene pendientes y deberá de hacerlo sin la presencia de Neymar quien se perderá el resto del torneo por lesión.

Un problema en el menisco de la rodilla izquierda apartará a ‘Ney’ de la actividad con el ‘Peixe’ en el cierre del año, su contrato expira el próximo 31 de diciembre porque lo que pondrá punto final a su segundo ciclo en el club tras la cuarta lesión del 2025.

Santos ocupa la posición 17 de tabla general en la máxima categoría del futbol brasileño con 38 unidades y está en la zona de descenso, la permanencia la marca Vitoria con 39 unidades y la salvación está a su alcance porque jugará ante Sport Recife y Juventude que también están en la parte baja de la tabla.

Serán “finales” que el conjunto paulista enfrentará sin Neymar quien seguirá a la distancia el paso del equipo que terminará la temporada el próximo 7 de diciembre ante Cruzeiro.