Neymar regresa a las canchas, comete una mano y... ¡expulsado!

EFE

Neymar volvió a jugar este domingo con el Santos en la liga brasileña tras un mes parado por lesión, pero no terminó el partido, pues fue expulsado en el minuto 75 después de enviar el balón con la mano al fondo de la portería de Botafogo.



El exjugador del Barcelona y el PSG ya tenía una amarilla por una fuerte falta en la primera etapa y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda cuando se lanzó hacia el balón para cabecear, pero al ver que no llegaba le pegó un manotazo claramente intencional.

Cinco minutos después de la expulsión, casi al final del partido, Arthur anotó para Botafogo y le dio la victoria por 1-0, un resultado que llevó al equipo carioca a la octava posición, con 15 puntos, y dejó a Santos en la zona de descenso, con ocho.

Neymar sale lesionado con Brasil y parece ser muy grave

Mientras estuvo en campo, Neymar dejó claro que aún no recupera su forma después de su última lesión, que lo tuvo parado durante un mes.