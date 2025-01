Neymar no descarta reunirse con Luis Suárez y Lionel Messi

La continuidad de Neymar con el Al-Hilal de la Saudi Pro League ha estado en entredicho por las múltiples lesiones que ha sufrido y los rumores sobre su llegada a la MLS no se han hecho esperar.

El delantero concedió una entrevista a CNN en la que habló de la liga estadounidense y de su cercanía con Lionel Messi y Luis Suárez, actualmente jugadores del Inter Miami:

“Obviamente volver a jugar con Messi y Suárez sería increíble. Somos amigos, aún hablamos. Sería muy interesante revivir ese trio (la MSN). Hoy estoy feliz en el Al-Hilal, en Arabia Saudita, pero quién sabe, el futbol está lleno de sorpresas”.

El brasileño fue parte de una de las delanteras más letales en la historia del futbol. De 2014 a 2017 coincidió con el argentino y el uruguayo en el Barcelona. En ese periodo el tridente Messi-Suárez-Neymar amasó 364 goles, 173 asistencias y 9 títulos, escribiendo uno de los capítulos más exitosos del club catalán.

Sin embargo, Neymar está muy lejos de aquel nivel, pues desde su llegada al Al-Hilal, en agosto de 2023, solo ha jugado siete veces, ha anotado un tanto y ha dado tres asistencias. Además, se ha perdido 61 partidos, de octubre de 2023 a la fecha.

Todo ello ha resultado en que se le relacione con el Inter Miami, aunque no es la primera vez que se le relacione con la MLS. En 2023, cuando salió del PSG, “el mercado de transferencias estaba cerrado en Estados Unidos. No tenía opción y el proyecto que me ofrecieron en Arabia Saudita fue muy bueno para mí y mi familia, así que fue la mejor elección”, dijo el brasileño.