Miguel Herrera se acuerda del 'Tata' Martino en su presentación con Costa Rica

Realmente, Miguel Herrera tiene altas ambiciones con la Selección de Costa Rica. El ‘Piojo’ quiere vivir en Centroamérica y hacer un Mundial histórico, no solo estar de paso y ganar algunos partidos.

En su presentación como el primer entrenador mexicano que dirige al equipo tico, el estratega aseguró que trabajará para que este equipo pueda tener un papel protagónico en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pues no tiene duda que Costa Rica es una selección top en la CONCACAF. Además, dejó un recado para el exentrenador de México, Gerardo Martino.

“Queremos que Costa Rica tenga un mundial donde sea protagonista. No venimos a clasificar al Mundial y decir que con eso cumplimos. Costa Rica es un protagonista de nuestra área, una selección muy importante. Cuando llegó el llamado no lo dudé ni un momento, tenía muchas ganas y entusiasmo de dirigir una selección tan importante”, comentó el estratega de 56 años durante su presentación.

Miguel Herrera, orgulloso de ser el nuevo seleccionador de Costa Rica

“Viene el repechaje a la Copa Oro y la eliminatoria que es lo más importante. Vamos a armar el equipo lo más sólido posible para tener un Mundial como los que ha dado Costa Rica”, insistió Herrera, uno de los técnicos más reconocidos del mercado mexicano y que llevó al Tri a los octavos de final de Brasil 2014.

El técnico dos veces campeón de la Liga MX con América dirigirá fuera de su país por primera vez en su carrera, pero está listo, incluso dejó claro que vivirá en Costa Rica mientras sea el técnico, no como lo hizo Gerardo Martino con el Tri, una postura que el exentrenador de Tijuana siempre criticó.

“Si estás y no estás presente, no estás siendo visto, la gente no ve el compromiso. Yo fui muy crítico de eso, muy crítico del ‘Tata’ en decir que no estaba ahí, que no lo veía yo en los partidos. A pesar de que es un buen técnico, mi crítica era esa. Mi compromiso es estar aquí. Ya estamos buscando casa porque estoy metido de lleno, al 100%”, sentenció el técnico, quien firmó contrato hasta 2026.