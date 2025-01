Miguel Herrera alista su debut contra Estados Unidos

La selección de fútbol de Costa Rica viajó este lunes a Estados Unidos para enfrentarse el miércoles al combinado de ese país, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, en un partido amistoso que supondrá el debut del mexicano Miguel Herrera al frente del banquillo 'tico'.

El conjunto costarricense, conformado por 24 futbolistas de la liga local, partió sin bajas hacia Orlando (Florida), donde el miércoles se jugará el partido en el Inter & Co Stadium.

Según información de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), tras su llegada a Orlando, la selección efectuará un entrenamiento de recuperación y para el martes está programada una sesión de reconocimiento del terreno de juego.



La selección ha estado entrenándose desde el jueves a las órdenes de Herrera, quien fue presentado como seleccionador el 10 de enero.



La plantilla convocada por Herrera tiene una media de 24 años de edad y el más experimentado es el guardameta Esteban Alvarado, de 35 años. Entre los más jóvenes destacan el atacante Andy Rojas, de 19, y el lateral derecho Kenay Myrie, de 18.

🌅 Último entreno de La Sele en Costa Rica🇨🇷.



Mañana la tricolor viajará a Orlando para el amistoso ante Estados Unidos del próximo 22 de enero



¡Vamos Sele! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/lrUpIfwmH2 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) January 20, 2025

El partido se jugará el próximo miércoles a las 19.00 horas (00.00 GMT del día 23) en el estadio Inter & Co Stadium, situado en Orlando (Florida).



Al no tratarse de una fecha oficial de la FIFA para partidos amistosos, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, por lo cual Costa Rica sólo pudo convocar a jugadores de su liga local y por acuerdo con los equipos.



Estados Unidos disputó este sábado un amistoso contra la selección de Venezuela, en la que el conjunto de Pochettino se impuso por 3-1 en Fort Lauderdale (Florida).