Miguel Herrera, a la espera de su despido

Héctor Cantú

La conclusión de la historia de Miguel Herrera al frente del banquillo de la Selección de Costa Rica no puede ser de otra manera más allá del despido.

Miguel Herrera lo sabe y así lo expresó, incluso, al finalizar el encuentro donde no pudo derrotar a Honduras para mantener vivo el sueño de ir al Mundial próximo, dejando la decisión final a la Federación Constarricense de Futbol.

Ahora, con el despido de Reinaldo Rueda del banquillo de Honduras, el futuro del Piojo no parece ser otro. Será cuestión de horas para que se haga oficial su cese.

La afición tica y la prensa ya han dejado en claro su disgustco por el estratega mexicano, a quien culpan de no conocer el futbol de Costa Rica y no haber estado a la altura de una competencia de la Concacaf.

Miguel podría achacar la razón del fracaso a la camada limitada que le tocó gestionar. Aún así, ha entonado el ‘mea culpa’ luego de la eliminación matemática del Mundial 2026.

‘El Piojo’ sabe que ahora vendrán tiempos difíciles. Nubarrones sobre su carrera que tendrá que ir despejando de a poco si quiere volver a dirigir en México o a otra selección a nivel mundial.

Por ahora, el pasar de los minutos es claro: Miguel Herrera tiene los suspiros contados al frente del equipo máximo del futbol de Costa Rica.