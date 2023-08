Luis Suárez podría quedar fuera de la convocatoria de Uruguay

Las noticias sigues siendo poco alentadoras para Luis Suárez, el delantero uruguayo que recientemente consideró la opción de retirarse del futbol profesional.

El todavía jugador de Gremio intenta recuperarse de la lesión de rodilla que arrastra y que complicó su salida del club brasileño.

A esta situación de inestabilidad se une la mala noticia de que hasta ahora no ha sido contactado por Marcelo Bielsa, nuevo técnico de la Selección, para saber si formará parte del combinado que jugará contra Chile el partido eliminatorio para el Mundial de 2026 a celebrarse en septiembre próximo.

“Marcelo Bielsa aún no me ha llamado. No se ha comunicado conmigo. Tampoco es que deba dar explicaciones. Si me llaman, voy a estar”, refirió el exdelantero del Barcelona en una entrevista para la televisión deportiva de su país.

Recientemente se confirmó que Luis Suárez se quedará con el equipo auriazul hasta finales de año, a pesar de las ofertas que recibió días atrás.

Suárez ha jugado hasta el momento 137 partidos con la Selección de Uruguay, en los que ha marcado 68 goles. Aunque el Mundial de 2026 parece lejano para el “Pistolero”, el charrúa no cierra la puerta a ser parte del proceso.