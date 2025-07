Los árbitros podrán llevar 'bodycam' en cualquier partido

La International Football Association Board (IFAB) ha confirmado que los árbitros podrán llevar cámaras corporales (bodycam) en los partidos de todas las competencias del mundo.

En un comunicado, asociación encargada de definir las reglas del futbol indicó:

REF CAM: best view in the house to witness Messi greatness 📹



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/ML6YTXmaLC