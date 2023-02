Lionel Scaloni derribó a Pep Guardiola y a Carlo Ancelotti para quedarse con The Best

Scaloni se convirtió en el primer técnico argentino en ganar The Best

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti se quedaron con ganas de ser The Best a mejor entrenador y sus éxitos al frente de Manchester City y Real Madrid no fueron suficientes para derrotar a Lionel Scaloni, la victoria del argentino tiene como base el título de la Selección Argentina en Catar 2022.

Scaloni tomó el mando de Argentina en medio de la nada y medio de la polémica, los cuestionamientos sobre si tenía la experiencia necesaria para hacerse cargo de la ‘Albiceleste’ aparecieron desde el día uno y continuaron hasta Catar, pero la Copa del Mundo apagó las críticas y le dio un lugar entre los mejores del orbe.

Tiene pocos años dirigiendo y no ha debutado a nivel de clubes, pero el argentino terminó con la sequía de Argentina y después de levantar el título se convirtió en candidato natural a The Best que ganó en París para ser el primer técnico de dicha nacionalidad en llevarse el trofeo a casa.

Fue un lunes redondo para Scaloni, ya que horas antes de la gala The Best se anunció su renovación hasta 2026 con la Selección Argentina.