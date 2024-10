Lionel Messi podría no jugar el próximo Mundial

El astro argentino Lionel Messi, ha dejado abierta la posibilidad de no participar en el próximo Mundial de futbol, en el que Argentina intentará refrentar el título de campeón del mundo.

Messi, al recibir un nuevo premio otorgado por la prensa de España en su versión latinoamericana, Leo aseguró que esperará hasta que llegue el momento para poder decidir su futuro con el combinado de su país.

“Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. La verdad es que no me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y estar bien", aseguró el delantero del Inter Miami.

Sobre su gran actuación lograda días atrás donde Argentina vapuleó 6-0 a Bolivia, Messi aseguró haberse sentido fantástico por haber marcado un triplete en El Monumental.

“Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca”, agregó.

Lionel Messi, quien acaba de levantar el título del Supporter’s Shield con Inter Miami, intentará lograr el doblete en la MLS en la temporada 2024.