Les guste o no, "Rodri se merece el Balón de Oro"

El técnico Diego Simeone prefirió no opinar de lo que hizo el Real Madrid

Al margen de la polémica de si Vinícius Junior debió ganar, Rodrigo Hernández "se merece" el Balón de Oro, puesto que es un "jugador increíble", así lo aseguró el técnco el Atlético de Madrid Diego Simeone, quien dirigió al ahora jugador del Manchester United durante la temporada 2018/19.

"Ha estado una temporada con nosotros, pero ha dejado un registro muy bueno. Peleamos mucho para que se quede, eligió muy bien irse al City, porque en consecuencia ha logrado muchísimas cosas buenísimas y superarse aún mejor en su fútbol y crecer como futbolista. Ese año que ha estado nos ha dado muchísimas cosas, así que muy contento por él y muy merecido", comentó el técnico argentino en conferencia de prensa.

Rodrigo Hernández, Balón de Oro 🤩



Es un honor para el Atlético de Madrid, que te vio formarte y crecer como futbolista y persona, ver todo lo que estás conquistando y lo que te queda por conquistar ❤️🤍



¡Enhorabuena! 👏 pic.twitter.com/ogta34a3EA — Atlético de Madrid (@Atleti) October 28, 2024

"Y, sobre todo, a nosotros que fuimos mediocampistas alguna vez, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar", abundó el técnico, quien prfirió no opinar sobre la decisión del Real Madrid de no asistir a la gala al filtrarse que 'Vini' no ganría un galardón que parecía tener en las manos.

"Soy muy respetuoso con las decisiones y las personas. Y en este caso cada uno sabe cómo se comporta y por qué lo hace", dijo el 'Cholo', quien comprendió que este año ningún jugador del Atlético de Madrid (y tampoco él mismo) aparecieran entre los nóminados para ganar el Balón de Oro.