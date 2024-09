Las primeras palabras de Mauricio Pochettino como técnico de Estados Unidos

La llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de la Selección Estadounidense ha causado revuelo, pero quién mejor para hablar de ello que el propio entrenador.

El argentino sostuvo una conferencia de prensa en Nueva York en la que mostró su felicidad y compromiso con el cuadro nacional:

Pochettino prometió que considerará a todos los estadounidenses, sin importar dónde jueguen, pues si rinden y se desempañan bien “los tomaremos en cuenta”.

Al ser su primera experiencia al frente de un cuadro nacional, reconoció que debe ser flexible y “establecer una idea que se adapte a cualquiera y que los futbolistas y el staff quieran comprar”.

Putting this one on repeat. pic.twitter.com/BNWUfJ1VrF

El entrenador también habló del estilo de juego que quiere implementar:

Después de haber entrenado a clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, dijo que una de las principales razones por las que aceptó el puesto obedece a que “es un reto que nos saca de nuestra zona de confort” además “hay un potencial grandísimo en Estados Unidos y el reto de llevar al equipo masculino a un nivel diferente es un desafío enorme”.

Sobre la actualidad del conjunto reconoció que no se desempañó de la mejor manera en los últimos amistosos, pero “vamos a recuperar la confianza”, pues es “una gran generación de jugadores”.

Pochettino quiere dejar su huella en el futbol estadounidense y, para ello, ha volteado a ver a Emma Hayes, entrenadora del cuadro femenil y a quien conoció cuando ambos estuvieron en el Chelsea.

Finalmente dijo que viajará por Europa y Estados Unidos para ver a los potenciales convocados y establecerá relaciones con los clubes para trabajar en conjunto.

"We need to believe that we can win."



Pochettino is thinking big ahead of 2026 🗣️ pic.twitter.com/wXV4MtYdkB