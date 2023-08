Las 5 'must' para arrancar la semana

El mercado de fichajes no para y entre los movimientos destacados está el del Edson Álvarez y el deseo de Neymar de salir del PSG.

Esto y más en las cinco noticias que no te puedes perder:

Edson Álvarez a la Premier League

El mexicano saldrá del Ajax tras cuatro temporadas y fichará por el West Ham. Ambos clubes habrían llegado a un acuerdo que asciende a los 40 millones de euros. El medicoampista ya se había comprometido verbalmente con los ‘Hammers’, pero faltaba el visto bueno de los ‘Godenzonen’. Se espera que el anuncio oficial se dé en las próximas 24 horas, según Fabrizio Romano.

Neymar quiere dejar el PSG

Después de solo disputar un partido de pretemporada, Neymar ha comunicado al Paris Saint-Germain que desea marcharse del equipo este mismo verano. El diario L’Equipe señala que la decisión se debe a las muestras de rechazo de los aficionados afuera de la casa del jugador de hace unos meses.

Bayern Munich, sin Yann Sommer y sin Harry Kane

El portero suizo dejó a los ‘Bávaros’ tras seis meses para fichar por el Inter, donde será el reemplazo de André Onana. Por su parte, la última propuesta que presentó el club alemán al Tottenham para hacerse con el delantero inglés ha sido rechazada.

Continúan los octavos de final del Mundial Femenino

España, Japón, Holanda, Suecia, Inglaterra y Australia consiguieron su pase a los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Aún hay dos cruces pendientes: Colombia vs Jamaica y Francia vs Marruecos, ambos se disputarán este 8 de agosto. Por el momento, los cruces de la próxima fase que ya están definidos son: España vs Holanda, Japón vs Suecia.

La MLS manda en la Leagues Cup

Los dieciseisavos de final de la Leagues Cup dejaron un claro dominio de los equipos estadounidenses: 11 de los 16 clasificados a octavos pertenecen a la MLS. Los clubes de la Liga MX que se mantienen en el torneo son: Querétaro, Toluca, América, Tigres y Monterrey, estos dos últimos se medirán entre sí el 8 de agosto.