Las 5 'must' para arrancar la semana

México avanzó al Final Four; Laporta explicará el Caso Negreira, y más...

La Fecha FIFA ha dejado muchas sorpresas, no solo por los duelos que se han disputado a nivel selecciones, sino también por lo que aconteció en competencias no oficiales.

Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar:

México avanza al Final Four

La Selección Mexicana aseguró su lugar en la etapa final de la Nations League tras imponerse a Suriname 0-2 y empatar con Jamaica 2-2. El ‘Tri’ conocerá este 27 de marzo a los otros equipos que disputarán el Final Four.

Continúa el camino hacia la Euro

La Jornada 2 de la fase de clasificación al torneo continental inició el 26 de marzo con una goleada de 0-6 sobre Luxemburgo, así como una remontada histórica de Kazajistán ante Dinamarca. La ‘Dinamita Roja lo ganaba 0-2 al medio tiempo, pero terminó perdiendo 3-2. En los duelos que están por venir, destacan Irlanda vs Francia, Turquía vs Croacia y Escocia vs España.

Vuelve el futbol de liga

Tras la Fecha FIFA los torneos locales vuelven a la actividad esta misma semana. En Europa, España, Francia y Alemania regresan el viernes 31 de marzo, mientras que Inglaterra e Italia lo hacen el sábado 1 de abril. La Liga MX también estará de regreso el próximo viernes, con la Jornada 13, en la que destaca el Clásico Tapatío.

La Kings League, todo un éxito

La primera temporada del torneo creado por Gerard Piqué concluyó el 26 de marzo con un Camp Nou totalmente lleno. En la final se impuso El Barrio con marcador de 3-0 sobre los Aniquiladores. Ambos equipos entraron a la fase de playoffs como octavo y séptimo de la tabla general, respectivamente.

Joan Laporta explicará el ‘Caso Negreira’

Después de los diversos problemas que ha causado el ‘Caso Negreira’, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, enviará una carta a los socios explicando de qué va todo el asunto. Desde que se destapó el caso, el directivo ha sostenido que el club nunca ha comprado árbitros o incurrido en temas de corrupción.