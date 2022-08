Las 5 'must' para arrancar la semana

El futbol no para y ahora serán las ligas de España e Italia las que vuelvan a la actividad. Eso sí, no todo es color de rosa y el Barcelona sigue descifrando la forma de inscribir a todos sus jugadores.

Más allá de las ligas locales está la Champions League, que sigue su curso para definir a los últimos invitados a la ronda de playoffs. Además, Real Madrid y Eintracht Frankfurt se medirán en la Supercopa de Europa.

Todos los detalles de lo que hay que seguir de cerca en el mundo del deporte esta semana, a continuación:

Vuelven La Liga y la Serie A

Los torneos español e italiano están listos para retomar la actividad. La Liga vuelve el viernes 12 de agosto con el duelo entre Osasuna y Sevilla. Barcelona debuta el sábado 13, ante Rayo Vallecano; Real Madrid, contra Almería, el domingo 14, y ese mismo día Atlético de Madrid visita al Getafe. Mientras tanto, la Serie A regresa el sábado 13 con cuatro partidos, entre los que destaca el Milan vs Unidese y Lecce vs Inter. El domingo 14 podría darse el debut de Johan Vásquez con el Cremonese; el lunes 15 el Napoli de Hirving Lozano se mide al Verona, y la Juventus al Sassuolo.

Frenkie de Jong y Barcelona, en aprietos

El Barcelona se prepara para registrar a sus jugadores en La Liga, pero Frenkie de Jong se niega a bajarse el sueldo, lo que metería en problemas al cuadro ‘Blaugrana’, pues no le cuadrarían las cuentas. Pero ese no es el único tema que debe resolver, pues de acuerdo con The Athletic, el club le comunicó al holandés que su actual contrato (ofrecido por la directiva que encabezaba Josep María Bartomeu) podría tener irregularidades que serían objeto de acciones legales, por lo que le han pedido que lo anule y acoja los términos del contrato original.

Supercopa de Europa a la vista

Real Madrid y Eintracht Frankfurt están listos para disputar la Supercopa de Europa en el Estadio Olímpico de Helsinki. El partido se celebrará el próximo miércoles 10 de agosto a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos (12:00 del Pacífico y 14:00 del Centro). Será la octava ocasión que los ‘Merengues’ disputen este trofeo, el cual han ganado en cuatro ocasiones, la más reciente en 2017; mientras que el Eintracht Frankfurt lo peleará por primera ocasión.

Eliminatorias de la Champions League

Se avecinan los partidos de vuelta de la tercera ronda de la Champions League. Este 9 de agosto se disputarán 10 encuentros para definir a los últimos invitados a la última ronda de clasificación de cara al torneo de clubes más importante del mundo. Algunos de los equipos más destacados de la tercera fase son: Benfica, Dinamo Zagreb, Dinamo de Kiev, PSV, Monaco y Rangers.

La Liga MX sigue su curso, con Clásico Tapatío incluido

América consiguió su segundo triunfo del torneo ante Juárez; las ‘Águilas’ no ganaban desde la Jornada 3, cuando derrotaron por la mínima a Toluca. Chivas es penúltimo de la tabla, no pudo en su visita a Mazatlán, y es uno de los dos clubes que no han podido ganar en el Apertura 2022. Toluca es líder de la general, con 17 unidades, seguido por Monterrey (16), Tigres (15) y Pachuca (12). La Jornada 8 arranca este jueves 11 con el duelo entre Querétaro y San Luis. El sábado 13 se disputará el Derbi Capitalino entre Pumas y América, así como el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.