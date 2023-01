La razón por la que Cristiano Ronaldo aceptó jugar en Asia

Cristiano Ronaldo ha pasado sin contratiempos los exámenes médicos y está listo para comenzar a entrenar y jugar con su nuevo equipo, el Al-Nassr de Arabia Saudita.

La decisión tomada por el internacional portugués de rechazar ofertas de otras latitudes e inclinarse por la opción de jugar en el futbol de Asia, va más allá de la huella que podrá dejar sobre la cancha. Con la firma de este contrato, Cristiano Ronaldo se ha convertido en un embajador y un modelo de cambio para las siguientes generaciones.

“Cuando tomé esta decisión, mi familia me apoyó, especialmente mis hijos. La bienvenida fue increíble y la gente de Arabia me ha mostrado su cariño, para mi y mi familia. Para mí es una gran oportunidad para cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones y como todos lo saben, hay muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Australia, Brasil, Portugal y Estados Unidos y trataron de ficharme. Yo di mi palabra no solo por el futbol, sino por el reto que implica este nuevo reto, intentar ayudar y desarrollar muchos puntos importantes como el futbol femenino, y también por la cultura, el futbol y por eso tomé esta oportunidad”, detalló en conferencia de prensa previa a su presentación.

Sobre las críticas que ha recibido tras rechazar ofertas de Estados Unidos, Europa, y Portugal, Cristiano Ronaldo aseguró no sentirse incómodo, pues sabe que está en el sitio donde tiene que estar.

“Me siento muy bien, emocionado de haber tomado esta decisión en mi vida. En Europa mi trabajo está hecho, y ahora, tengo un nuevo reto en Asia y estoy contento por tomar esta decisión por el futbol, por las nuevas generaciones, por las mujeres. Para mí es un nuevo reto que me hace sentir feliz y emocionado. “Vine a ganar, a jugar, a disfrutar, a ser parte de este nuevo cambio del país y la cultura en el país. Lo que quiero es disfrutar, sonreír y jugar futbol”, agregó CR7.

Por su parte, el técnico del equipo, se mostró feliz por tener en su vestidor a un jugador tan laureado como Cristiano y reveló cuál es el objetivo principal que desea cumplir con el portugués.

“Cristiano es uno de los mejores jugadores, es una leyenda. Estoy seguro que esta contratación es fantástica. Es un ejemplo para todos, y lo sabemos, mi objetivo para Cristiano es hacerlo feliz, que disfrute jugar en este equipo, solo eso”, detalló el técnico Rudi García.