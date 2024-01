La guerra entre mexicanos se la llevó Santiago Giménez

El Feyenoord certificó su clasificación para los cuartos de final de la Copa de los Países Bajos, en los que los de Rotterdam se medirán con el AZ Alkmaaer, tras imponerse este miércoles por 1-0 al PSV Eindhoven, en un encuentro en el que el delantero mexicano Santi Giménez la ganó la partida a su compatriota Hirving 'Chucky' Lozano.



Algo que no había ocurrido en las dos últimas visitas del PSV al estadio De Kuip tras imponerse los de Peter Bosz tanto en la final de la Supercopa (0-1), disputada el pasado mes de agosto, como en el encuentro liguero (1-2) celebrado el 3 de diciembre.

Pero a la tercera fue la vencida tanto para el Feyenoord como para Santi Giménez, que había formado parte del once inicial en los dos encuentros precedentes entre ambos conjuntos.



Todo lo contrario que el 'Chucky' Lozano, que, si no pudo disputar la final de la Supercopa inmerso de pleno en las negociaciones para regresar al equipo neerlandés desde el Nápoles, en el encuentro liguero ni tan siquiera entró en la convocatoria.



Sin embargo, en esta ocasión el preparador del PSV, líder destacado de la Liga neerlandesa, no dudó en conceder la titularidad al 'Chucky' que a los dieciséis minutos sirvió un balón para que Guss Till cabeceará el balón al poste.



Pero si Hirving Lozano demostró que además de marcar también puede asistir su compatriota, Santi Giménez no quiso ser menos y catorce minutos más tarde, en el 30, puso un inmejorable balón a Igor Paixao, que el brasileño no supo aprovechar.



No falló en su siguiente oportunidad el Feyenoord, que a los 31 minutos estableció el que a la postre sería el definitivo 1-0 con disparo desde la frontal del área del centrocampista Quinten Timber.



Un tanto que a punto estuvo de igualar el 'Chucky' Lozano a los trece minutos de la segunda tras un saque de esquina en corto que llegó al mexicano, que estrelló el balón en el lateral de la red.

No tendría más ocasiones Lozano, que contabiliza cinco tantos en la presente temporada, que cuatro minutos después, en el 61, fue sustituido por el delantero Noa Lang.



Quien sí jugo todo el partido fue su compatriota Santi Giménez, que pese a no disponer de ninguna clara ocasión para marcar, contribuyó con su infatigable trabajo al triunfo de un Feyenoord que acabó con el sueño del PSV de conquistar su tercer título consecutivo de campeón de Copa.