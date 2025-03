Kylian Mbappé, uno más que pensó que el Balón de Oro era para Vinícius Jr.

Kylian Mbappé afirmó este lunes, en una entrevista concedida a Le Parisien que pensaba que a su compañero en Real Madrid, Vinícius Júnior iba a ganar el Balón de Oro y habló sobre su relación con Didier Deschamps.

La estrella del conjunto blanco repasó en profundidad la actualidad de su selección y del Real Madrid y se centró en varias figuras con las que comparte vestuario, como Vinícius Júnior. Mbappé desveló que esperaba que el premio que finalmente ganó Rodri Hernández estaba destinado a terminar en manos del atacante brasileño.

“¿Balón de Oro? ¿Qué es un Balón de Oro? ¿Rodri es un Balón de Oro para ti? (al periodista). Pensaba que el Balón de Oro sería para Vinícius, pero al final ha sido para Rodri. Si te lo hubiera dicho tres meses antes, me habrías dicho: “¿De qué demonios estás hablando? Hoy no sabemos a quién va a ir a parar el Balón de Oro, salvo que no hay que excluir a nadie, que se puede premiar a todos los jugadores, quizá incluso a un portero", explicó.

Preguntado por su relación con Didier Deschamp, su seleccionador con Francia, reconoció que ha tenido alguna desavenencia con el entrenador galo. "No son secretos, son desacuerdos que la gente no tiene por qué conocer. En cualquier trabajo hay desacuerdos con los compañeros, pero eso no significa que no te gusten o que no los respetes. Si hubiera habido una ruptura, nunca habría cogido sus llamadas".