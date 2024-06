Kylian Mbappé no reclama al Real Madrid por no ir a los Juegos Olímpicos

El francés no jugará la justa veraniega y así lo externó

Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid, no reclamará a su nuevo club el negarse a que asista a los Juegos Olímpicos que se disputarán en las próximas semanas en su país.

Mbappé quería ser parte de la historia y de la selección gala que compitiera en el certamen veraniego, pero también entiende que su nuevo equipo desea cuidarle, no desgastarlo mucho más, considerando que estará disputando a tope la Eurocopa.

Previo al debut de Francia en la Eurocopa, el propio Kylian confirmó que no jugará los Juegos Olímpicos y aceptó la postura del Real Madrid de no ceder ante la petición de Francia al no estar considerado como una obligación para los clubes el prestar a los jugadores de su plantilla para los Juegos Olímpicos.

“La posición de mi club es clara para los Juegos Olímpicos y entiendo y sé que no estaré. Entiendo la postura de mi club (Real Madrid), porque recién acabo de llegar, pero, espero que ganemos los juegos”, dijo Mbappé ante los medios de comunicación.

Francia será la sede de los Juegos Olímpicos y se esperaba que, por ser el equipo local, pudiera contar con la presencia de su gran estrella.

Pero el Real Madrid tiene preparado un verano diferente. Será la presentación de Kylian en el Santiago Bernabéu y le dará los momentos y espacios necesarios para poder adaptarse a la vida que le espera en España.

Kylian Mbappé está por terminar su contrato con el PSG, equipo con el que no quiso renovar para probar suerte, ahora sí, con el Real Madrid.

Una vez terminada la Eurocopa, reportará con el equipo merengue para todos los eventos que el club tiene agendados con su nueva gran figura.