José Cardozo y su equipo siguen sorprendiendo en Costa Rica
El Liberia, dirigido por el paraguayo, es el líder del campeonato tico
Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se mantuvo este fin de semana como líder invicto del futbol de Costa Rica al golear a domicilio por 3-0 al Puntarenas, mientras que Saprissa escaló a la segunda posición con una goleada por 4-0 sobre Sporting.
Liberia se está consolidando como la sorpresa de la temporada, ya que ascendió a 11 puntos tras 5 jornadas disputadas y es el único equipo invicto del Torneo Apertura, seguido de cerca por el Saprissa (10) y el Herediano (8).
Con goles de José Huertas, del delantero paraguayo Fernando Lesme y de Paul González, el equipo de José Saturnino Cardozo obtuvo una victoria importante que su visita al difícil campo del Puntarenas, que es penúltimo de la clasificación con solo 4 unidades.
En la segunda casilla se encuentra Saprissa, con 10 puntos, en cuyo banquillo se estrenó Vladimir Quesada tras la destitución de Paulo César Wanchope a mitad de semana.
