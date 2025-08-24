José Cardozo y su equipo siguen sorprendiendo en Costa Rica

EFE

Liberia, del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se mantuvo este fin de semana como líder invicto del futbol de Costa Rica al golear a domicilio por 3-0 al Puntarenas, mientras que Saprissa escaló a la segunda posición con una goleada por 4-0 sobre Sporting.

Liberia se está consolidando como la sorpresa de la temporada, ya que ascendió a 11 puntos tras 5 jornadas disputadas y es el único equipo invicto del Torneo Apertura, seguido de cerca por el Saprissa (10) y el Herediano (8).

"El equipo aprovechó las oportunidades", José Saturnino Cardozo luego de la victoria en el Lito Pérez 💥 pic.twitter.com/2kGoP6nkig — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 24, 2025

Con goles de José Huertas, del delantero paraguayo Fernando Lesme y de Paul González, el equipo de José Saturnino Cardozo obtuvo una victoria importante que su visita al difícil campo del Puntarenas, que es penúltimo de la clasificación con solo 4 unidades.

En la segunda casilla se encuentra Saprissa, con 10 puntos, en cuyo banquillo se estrenó Vladimir Quesada tras la destitución de Paulo César Wanchope a mitad de semana.