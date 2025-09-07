Independiente solicitó apoyo ante 'injusta' eliminación

EFE

El plantel del argentino Independiente denunció este lunes la "injusta" eliminación de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia en el encuentro ante Universidad de Chile el pasado 20 de agosto y pidió apoyo a otros equipos de su país para rechazar la decisión de la Conmebol.

"Injusticia es el sentimiento que nos invade. Porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego", señaló el mediocampista Iván Marcone, que leyó junto a dos de sus compañeros -y con la presencia de todo el plantel profesional- un extenso comunicado en rechazo a la descalificación de Independiente de la Sudamericana.

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025

"Nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo", añadió el futbolista en alusión a la riña entre las barras de Independiente y Universidad de Chile en las tribunas del Estadio Libertadores de América, que dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos.

Marcone mencionó además que la decisión de Conmbebol de eliminar a su equipo y permitir que Universidad de Chile avance a los cuartos de final es "peligrosa para el futbol".

En esa misma línea se expresó otro integrante del plantel, Federico Mancuello, que expresó "impotencia" y destacó que "había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes".

"Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia", subrayó el mediocampista.

El comunicado de los jugadores llega a menos de una semana del anuncio de Conmebol de eliminar a Independiente del torneo, lo que motivó un fuerte rechazo desde la institución.

En una nota enviada a la entidad rectora del fútbol sudamericano, el club denunció que se trató de una decisión política "que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros".

Como medidas de represalia, el Rojo exigió que sea retirada toda referencia a Independiente del museo de la Conmebol y que sean devueltos los elementos aportados por el club.