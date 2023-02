Guillermo Ochoa, 'borrado'por México en los premios The Best

México protagonizó un extraño caso en las votaciones de los premios The Best 2022, en los que se reconoció a Lionel Messi como el mejor futbolista del año luego de que consiguiera el Mundial con Argentina meses atrás.

Para elegir al futbolista ganador, se incluyeron las votaciones de parte de representantes de los medios de comunicación, aficionados y los técnicos y capitanes de cada una de las selecciones afiliadas al organismo rector del balompié mundial.

Pero, por México no votó ni uno ni otro. En el listado oficial de votantes de la FIFA aparece el nombre de Jaime Ordiales, quien eligió a Kylian Mbappé como el mejor jugador del mundo, seguido por Lionel Messi y Karim Benzema.

Ordiales, miembro de la Dirección de Selecciones Nacionales fue el encargado de emitir el voto en sustitución de ‘Gerardo’ Tata Martino, el técnico del Tri en todo el 2022, pues el argentino quedó separado del cargo de técnico de la selección luego del Mundial de Catar.

El periodo de votaciones, que comenzó el jueves 12 de enero coincidió con el proceso de selección del nuevo técnico de la Selección Mexicana, por lo que se decidió que fuera Ordiales quien votara en los premios The Best.

Pero la polémica no termina allí. En el caso del voto del capitán aparece el nombre Héctor Moreno, quien eligió a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

El ahora jugador de Rayados no portó el gafete de capitán en ninguno de los tres partidos del Mundial. En dos lo hizo Guillermo Ochoa y en el otro fue Andrés Guardado en comandar al Tri dentro del terreno de juego.

De hecho, el arquero que hoy defiende el arco del Salernitana acumuló más actuaciones como capitán del equipo mexicano durante el 2022, superando a Andrés Guardado, César Montes, Edson Álvarez, Héctor Herrera y el propio Moreno, por lo que extraña que no haya sido el excapitán del América o el propio Andrés Guardado, una institución dentro de la Selección Mexicana, quienes votaran en los premios The Best.