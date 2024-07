Estados Unidos quiere a Jürgen Klopp, ¿qué dice el entrenador?

La Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés) cesó a Gregg Berhalter como entrenador del equipo y para sustituirlo quiere a Jürgen Klopp.

De acuerdo con The Athletic, la USSF se habría acercado al entrenador alemán, para ofrecerle el puesto; sin embargo, Klopp declinó la oferta.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic, el exdirector técnico del Liverpool no se hará cargo del cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ porque busca descansar del futbol por algún tiempo. De hecho, esa fue la razón por la que no renovó contrato con los ‘Reds’.

Sin embargo, los reportes indican que la USSF continuará intentando fichar al alemán.