Esta noche debe ser The Best para Erling Haaland

Erling Haaland es el gran favorito para levantar el premio The Best que otorga la FIFA al mejor futbolista del mundo. Con la Copa del Mundo en el olvido, parece que nadie podrá evitar que el noruego tome el relevo de Lionel Messi, su récord de goles y los cinco títulos con Manchester City en 2023 son su carta de presentación.

La FIFA realizará este lunes su ceremonia anual de The Best en donde entrega diferentes galardones, entre ellos, el premio al mejor futbolista del mundo y salvo sorpresa, Haaland lleva mano. El delantero reventó la Premier y la Champions League, fue el máximo goleador de la temporada y parece no tener rival.

El noruego se cansó de anotar en la Premier League y se dio el gusto de romper e imponer una marca, dejó atrás los 34 goles de Alan Shearer para dejar el listón en 36 ganando además la liga y la FA Cup. Su primera temporada con los 'Cityzens' fue espectacular y no solo rompió redes en Inglaterra, también lo hizo en la Champions League con 12 dianas en 11 partidos.

Haaland superó en todos sentidos a sus rivales, Messi y Mbappé tienen pocos argumentos para pelear por el premio The Best con el noruego que si no pasa nada extraño, se convertirá en el mejor jugador del mundo para la FIFA e iniciará una nueva era.