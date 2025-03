Equipo de Bolivia pierde 33 puntos por culpa de uno de sus jugadores

El jugador boliviano Diego Hernán Montaño Moizán, de 25 años, causó un remezón en el ámbito futbolístico de su país al mentir sobre su identidad y su edad, lo que ocasionó fuertes críticas y que su equipo, el Aurora de Cochabamba, comience este año el torneo nacional con 33 puntos menos.



Después de un proceso por suplantación de identidad, el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Futbol (FBF) le restó recientemente 33 puntos al club Aurora para la temporada 2025, suspendió por tres años a dos de sus dirigentes e inhabilitó por dos años al futbolista implicado.

El jugador se sometió a un procedimiento abreviado luego de confesar que se inscribió bajo el nombre de Gabriel Montaño Moizán, su hermano fallecido, y con 19 años para estar dentro de la División Profesional del futbol boliviano y con esos datos falsos jugó para Aurora la temporada 2024.



“Mi persona, de manera voluntaria, ha determinado acogerse al procedimiento abreviado (...) lamento profundamente que haya sucedido y me encuentro arrepentido”, declaró Montaño ante la fiscal a cargo.

Pero la polémica creció cuando surgieron rumores fuera de Bolivia sobre que el caso de Montaño iba a "perjudicar" a la Selección boliviana de fútbol, lo que fue desmentido por las autoridades de la federación.



"Tenemos que negar eso porque si bien es cierto que ha sido convocado el jugador, no ha participado en los partidos, no estuvo entre los 23 convocados, ni siquiera fue suplente así que estamos tranquilos con eso", dijo el gerente de Markentig y Comercial de la FBF, José Antonio Claure a los medios nacionales.



Jenny Montaño, la presidenta del Club Independiente Petrolero, de la capital Sucre, hizo conocer su molestia por el fallo emitido y lo consideró "básico" para la magnitud del "delito".



“No se ha visto (en el fallo) el daño terrible a 15 clubes, porque han burlado la buena fe. Independiente no logró Copa (no clasificó a un torneo internacional), pero creo que debíamos competir de la mejor manera. No hubo el principio de fair play que tanto se habla”, expresó Montaño.

Los dirigentes del club Aurora anunciaron que apelarán la sanción "en todas las instancias posibles" ante el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA).



El fallo del Tribunal de Disciplina no altera la tabla de posiciones de la temporada de 2024 que tiene al club Bolívar como campeón y al Real Santa Cruz en el descenso.



Aurora quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al perder en la víspera 1-0 con Gualberto Villarroel San José de Oruro.