Encontronazo de Marc-André Ter Stegen con el técnico de Alemania

El seleccionador nacional de Alemania, Julian Nagelsmann, ha reconocido que mantuvo en marzo una conversación con el portero del combinado germano Marc-André Ter Stegen que "no fue muy agradable" en relación a su entonces situación como suplente de Manuel Neuer en la portería de la 'Mannschaft'.



En la rueda de prensa de previa al duelo de la Liga de Naciones ante Países Bajos, el técnico alemán matizó, sin embargo, que en aquel cónclave, en el que también figuraba el entrenador de porteros Andreas Kronenberg, el meta "respetaba" el hecho.

"Lo hizo muy bien contra Hungría, es un jugador muy importante para nosotros. Tiene una responsabilidad especial para con nosotros, también como capitán. Las declaraciones que hizo son absolutamente comprensibles y legítimas. Por un momento me preocupó que dijera: 'No voy a participar en eso'. Pero él se mantuvo firme. Espero que se mantenga sano y juegue un buen Mundial para nosotros dentro de dos años", amplió Nagelsmann sobre el cancerbero.



Preguntado por el rival que les aguarda en Ámsterdam, el entrenador de la 'Mannschaft' valoró que "Países Bajos tiene un muy buen equipo", con jugadores que "tienen un gran potencial" y "juegan de forma muy variable".



"Individualmente están mejor equipados que los húngaros. Tienen una buena combinación de calidad y físico. Espero que el estadio esté lleno y tengamos buen ambiente. Sin duda será un partido apasionante, lo estamos deseando", adelantó.

En relación a la posibilidad de incluir novedades en la alineación, Nagelsmann avanzó que no tienen "la idea de cambiarlo todo", dado que "ciertamente hay aspectos" que pueden "hacer de manera similar", pero que el del martes "es un oponente diferente con un estilo de juego diferente".



"Puede ser que empiece Pavlovic. Pero primero veremos el entrenamiento y el partido final. Luego lo decidiremos durante la noche", comentó.



En otro orden, el extécnico del Bayern Múnich aseguró que no descarta el hecho de llegar a convocar a jugadores que militen en la liga de Arabia Saudí ya que, abundó, "al final hay que darle una oportunidad a todas las ligas del mundo si lo juzgas desde un punto de vista deportivo".



"Por el momento no es una liga importante. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Puedo entender que no quieras nominar a alguien", concluyó.