¿En qué superó Mateo Apolonio a Sergio 'Kun' Agüero?

Con sólo 14 años y 29 días, el futbolista Mateo Apolonio, del Deportivo Riestra, se convirtió en el más joven en debutar en la Primera División del balompié argentino, superando el récord que estableció el exinternacional albiceleste Sergio el 'Kun' Agüero con Independiente en 2003.

La joven promesa de la entidad de Nueva Pompeya, barrio de la ciudad de Buenos Aires, ingresó este jueves al terreno de juego, a falta de seis minutos para que finalizará el encuentro de Copa Argentina contra Newell 's Old Boys, que terminó 1-0 a favor de los rosarinos.

Cette nuit, Mateo Apolonio a fait ses débuts en pro à l'âge de 𝟭𝟰 𝗔𝗡𝗦 avec les Newells Old Boys en Coupe d'Argentine 🤯



Il est né en 2010 😭pic.twitter.com/oHjtTlcpUt — BeFootball (@_BeFootball) May 17, 2024

Apolonio milita actualmente en las categorías inferiores del 'Malevo' y es capitán de la novena división, la menor de las categorías de este tipo en el país suramericano.

En los escasos minutos disputados, el jugador ocupó la posición de centrocampista en el lado izquierdo del campo y, aunque no llegó a tocar el balón, se mostró muy intenso en el duelo.

"Desde enero venía entrenando con nosotros y bajaba a jugar a su categoría. Se le dio la posibilidad y ahora a ayudarlo a seguir creciendo. Tiene una gran pegada, es normal que estuviera un poco nervioso", comentó sobre el debut el técnico del Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani.

En un video publicado por el conjunto en sus redes sociales, Apolonio reveló qué sintió cuando fue llamado por el equipo para actuar como jugador de primera división.

BIENVENIDO FUTBOL SEÑORES pic.twitter.com/lcBblVz33V — Deportivo Riestra (@prensariestra) May 16, 2024

"Estaba en el living (sala) de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: 'Fuiste citado para la Primera División'", contó el joven en el metraje.

El técnico uruguayo del cuadro 'leproso' , Mauricio Larriera, manifestó al término del encuentro que sus jugadores debían marcarlo "con la misma fuerza con la que se marca a un jugador de 38 años" y afirmó que, como padre, le parece un "peligro" debido a que Apolonio está en una etapa de desarrollo.

Aun así, es evidente que nada podrá borrar su nombre de la historia del futbol en Argentina, que, además de pulverizar el récord del 'Kun' con Independiente, relegó al tercer lugar la marca que consiguió Diego Armando Maradona con Argentinos Juniors en 1976 a la edad de 16 años.